Coronavirus, in giro per i boschi con pugnale, roncola e droga. Tre giovani biellesi nei guai

Tre soggetti incensurati e residenti nella Valle di Mosso e Cossatese, sono finiti nei guai per reati e violazioni varie dai Carabinieri della stazione di Valle Mosso. La contestazione dei militari è di porto abusivo di armi, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, detenzione illecita di stupefacenti e violazione delle misure a contrasto dell'emergenza Coronavirus.

Lunedì 20 aprile i militari hanno denunciato per porto abusivo di armi, L.T. di 20 anni trovato in possesso di un pugnale della lunghezza complessiva di 20 centimetri. Insieme a lui, è stato deferito per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, anche M.P. di 24 anni che aveva con sè una roncola della lunghezza complessiva di 25 centimetri. I due giovani, insieme al terzo amico di 27 anni, sono stati tutti segnalati in prefettura quali assuntori della droga e sanzionati per violazione al decreto Covid 19 perchè trovati e controllati in un bosco al di fuori delle loro abitazioni, senza valida motivazione. Le armi bianche, il cui porto è stato ritenuto ingiustificato insieme allo stupefacente, sono stati sottoposti a sequestro.