Armi e munizioni mettono nei guai un uomo di 72 anni

La Polizia di Stato ha segnalato alla Procura della Repubblica di Biella, M.G. di 72 anni, per omessa ripetizione della denuncia delle armi, omesso avviso di trasporto, mancata custodia delle stesse e delle munizioni detenute.

Tutte le armi per cui è stata accertata l'irregolarità sono state sequestrate. In questa circostanza, si è riscontrato che, l'uomo, trasferitosi dalla Provincia di Milano, non aveva provveduto alle comunicazioni previste dalla normativa vigente. La Polizia sensibilizza i titolari di licenze di detenzione di armi al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla legge.