Agenti delle Polizia salvano un uomo che voleva gettarsi dal ponte di Chiavazza

Nell'ambito della quotidiana attività di controllo del territorio, nel pomeriggio di domenica 19 aprile, intorno alle 17,30, un equipaggio della Polizia di Stato vede un uomo affacciato al parapetto del Ponte Cervo in direzione via Cernaia. Gli operatori si avvicinano e, vedendolo in stato confusionale, gli chiedono le sue condizioni di salute.

L'uomo, in uno stato di forte agitazione, minaccia di gettarsi dal ponte. Gli agenti a quel punto iniziano a parlare con l'uomo, a lungo, fino a quando riescono a calmarlo e a farlo allontanare dal parapetto del ponte, facendogli così abbandonare l'intento suicida. Contestualmente avvisano il personale medico dell'ambulanza del 118 che interviene e prende in carico l'uomo.