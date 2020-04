L’odissea di una biellese: “I miei giorni d’inferno con il compagno malato che non potevo abbracciare”

“È trascorso un mese da quando il mio compagno si è ammalato. Ad oggi, non so cosa l’abbia colpito. Sono state settimane d’inferno ma adesso ha quasi ripreso le energie. Continuiamo a non avere contatti con il mondo esterno. Per mia scelta. Voglio proteggere lui e chi ci sta attorno. Ce la siamo vista brutta ma ora il peggio è passato”.

Giulia (nome di fantasia per salvaguardarne la privacy, insieme al compagno Andrea) ha voluto affidare il suo racconto al quotidiano Newsbiella per condividere l’esperienza vissuta nelle ultime settimane all’interno delle proprie mura domestiche. Un caso sospetto di coronavirus ma mai del tutto certificato, che l’ha fatta piombare in una terribile spirale senza fine. “I sintomi erano riconducibili al Covid-19 ma non sapremo mai se era coronavirus o meno – spiega Giulia -Visite o tamponi non sono stati eseguiti sul mio compagno. Pensavamo fosse la classica influenza stagionale ma così non è stato. Non ho mai assistito ad una cosa simile in vita mia”.

L’inizio dell’incubo inizia una sera di un mese fa. Una delle tante, condivise sul divano a guardare una serie, o un programma televisivo, quando all’improvviso qualcosa di strano comincia a manifestarsi in tutta la sua virulenza. “Mentre chiudevo le serrature di casa, vedo Andrea vibrare come una foglia nella stanza da bagno – racconta Giulia - Trema ovunque, senza riuscire a fermarsi. Gli vado incontro e lo accompagno a letto: non smette neanche un secondo. La fronte è bollente e il termometro segna 39. Il tempo di sedersi e sviene tra le mie braccia. Un uomo grande e grosso. La febbre cala e si addormenta tra le mie braccia. Penso ad un malanno di stagione ma così non è”. L’indomani, la temperatura risale creando angoscia e preoccupazione. “Contatto il suo medico curante e mi da una cura di tachipirina e mi chiede di tenerlo informato, soprattutto se compaiono sintomi nuovi. Sono i primi giorni della quarantena nazionale volta a contenere l’emergenza coronavirus e, di mia iniziativa, decido di metterci in isolamento volontario. Nessuno entra, nessuno esce. Neppure per la spesa. Contatti con l'esterno pari a zero. Per un paio di giorni sembra influenza stagionale”.

Ma il terzo giorno, verso sera, compaiono nuovi sintomi. “Oltre la febbre alta – racconta – Andrea comincia a perdere gusto e olfatto. Arriva la tosse secca. Vado nel panico totale: temo che abbia contratto il Covid-19. Cerco di ricacciare questo pensiero e di farlo sorridere sdrammatizzando un po’ ma provo grande angoscia. Inizio a telefonare ai numeri di emergenza Covid-19: mi suggeriscono di stare tranquilla finché la respirazione è regolare. Ma non mi basta. Contatto altri medici di mia conoscenza e tutti cercano di calmarmi ma non assistono a ciò che vedo io ogni ora. Di notte non dormo per timore che potesse mancargli il respiro”.

I giorni seguenti si ripetono uguali: febbre alta, che cala per un paio d’ore grazie all’azione della tachipirina, per poi risalire fino a 39.“Non mangia e non parla, i deliri si susseguono e la cosa comincia a farmi paura – prosegue - Dissenteria e vomito diventano compagni di viaggio inarrestabili. Un abbraccio, un qualunque conforto, mi sono preclusi, anche perché non so se è coronavirus o meno. Mi sento sola e impaurita, ma continuo a dirgli che tutto sarebbe andato bene. L'ansia e la paura prendono il posto del mio respiro. Finché un giorno decido di contattare i Carabinieri di zona per avvisare della nostra situazione e chiedere se era possibile ricevere i viveri dalla nostra famiglia, ovviamente sempre con le dovute cautele e lasciando tutto fuori dalla nostra abitazione. La loro umanità mi ha emozionato profondamente. Ci sono stati vicini e si sono messi a nostra completa disposizione, se mai avessimo avuto bisogno di altro”.

In una situazione di totale incertezza diventa fondamentale il supporto e il sostegno dei familiari e degli amici. “Con loro potevo crollare e sfogarmi – confida Giulia – Fu strano vedere anche la sorella del mio compagno fuori dalla finestra e salutarla attraverso un vetro. Mentre ci lasciava i viveri, Andrea si alzò dal letto e le sorrise come a volerle dire ‘Va tutto bene sorellina’. Un gesto che li costò tanta fatica. Fu straziante vedere dietro un vetro anche la mia mamma e mia zia nei giorni a seguire. Mi mancava, infatti, il calore di un abbraccio, specialmente quello di mia mamma. A 30 anni era una situazione che cominciava a pesare troppo”.

Dopo una settimana, il medico contatta Giulia. “Purtroppo non è mai venuto a farci visita perché non aveva ricevuto i dispositivi di protezione individuale, così mi ha seguito al telefono: si convince che è Covid-19 e fa richiesta per un tampone ma viene rifiutato. Ne facciamo richiesta anche noi, ma il risultato è lo stesso. Perché? Non si può richiederlo attraverso una diagnosi telefonica. Lì il mio sgomento e la mia rabbia. Non so più cosa fare. Le notti passano insonni e lentamente. Sono talmente preoccupata che registro il suo respiro e lo invio a chiunque potesse darmi un minimo di sicurezza. Uno stato d’ansia perenne, durato per 10 giorni. Finché una sera, tremolante come i giorni precedenti, misuriamo la febbre. Per miracolo è scesa a 37.7 Scoppio in lacrime, non mi sembra vero. E per la prima volta dormo serenamente”.

Giorno dopo giorno, i sintomi cominciano ad affievolirsi. “Aveva solo tanta stanchezza e una perdita di peso di circa 15 chili. Il corpo ne ha risentito davvero tanto. L'olfatto continuava ad essere deviato da un saporaccio amaro dato dalle tante medicine; così dopo 18 giorni mi sono avvicinata e, guardandolo negli occhi, gli ho chiesto un bacio. Dopo un iniziale titubanza, si è concesso. È stato il bacio più intenso della nostra storia. È servito per farci sentire vivi e riacquistare quella normalità, andata perduta nei giorni precedenti”.

Ad oggi, com’è si evoluta la situazione? “Ha quasi recuperato: svolge piccoli lavoretti in casa, o in giardino, ma non è ancora in forma. Il suo medico ci ha informati che sono in atto ricerche per la cura del coronavirus e servono campioni di sangue per capire se si è stati infetti, o se si sono formati degli anticorpi per combattere questo male. Il mio compagno non ci ha pensato due volte ed è pronto a farlo per dare una mano. Non auguro a nessuno di vivere o provare una situazione del genere. Ma soprattutto è terribile non sapere cosa l’abbia colpito e vivere in questo limbo. Speriamo di ottenere presto delle risposte”.