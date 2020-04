Giletti ricorda il papà in tv. E sul coronavirus: “Ci presenta il conto. Bisogna agire in fretta, la politica deve decidere”

Inizio di puntata speciale di Non è l’Arena. Ieri sera, dagli studi di La7, Massimo Giletti ha introdotto la puntata ricordando il padre Emilio, scomparso il 4 gennaio scorso (leggi qui), all’età di 90 anni. “L’ultima volta che ho parlato con mio padre era nel suo ufficio, in mezzo a libri e filati – ricorda il conduttore biellese – Stavamo guardando una fotografia e, in quell’occasione, mi disse: ‘Ho sbagliato con voi. Vi ho dato poco amore rispetto a quello che avrei potuto dare a te e ai tuoi fratelli. Io gli risposi che ci sarà tempo. A quelle parole mi guardò e rispose che la vita ti chiede il conto di ciò che hai fatto. Quella frase me la porto dietro da quando se n’è andato”.

“E rapportandolo a quello che abbiamo vissuto negli ultimi tempi, vedo tanti errori – ammette Giletti – Dai giornalisti, io per primo, agli industriali, governanti, esperti, scienziati. La scorsa settimana, viaggiando nel cuore della notte di Roma, abbiamo terminato il viaggio sotto la statua di Marco Aurelio, l’imperatore romano che subì la pandemia e morì. Da quel momento c’è stato un declino dell’Impero. Ecco il coronavirus presenta il conto alla nostra vita. Sta a noi capire cosa fare, cambiare e percepire che probabilmente quello che abbiamo fatto finora è stato sbagliato”.

Nel suo intervento finale, Giletti ha sottolineato che “il re è nudo. Non abbiamo più alibi. Mi piacerebbe che chi è nella stanza dei bottini lo capisse. Ma vedo una confusione incredibile. La vita chiede conto oggi, domani è già tardi. Non vorrei che il nostro Paese fosse costretto a pagare un conto altissimo. Bisogna agire in fretta. La politica deve decidere”.