Emergenza coronavirus, in un momento drammatico anche newsbiella.it dà il suo contributo

Il futuro è incerto, l'emergenza è mondiale, si dice la peggiore dal dopoguerra. Un nemico subdolo e invisibile che uccide come un killer silenzioso.. La situazione è realmente drammatica, basta seguire il mondo dell'informazione con aggiornamenti costanti. La sanità è sovraccarica e i suoi operatori sono messi a dura prova.

Cosa fare? Da parte nostra, cerchiamo di continuare a tenervi informati senza sosta: i nostri giornalisti si adoperano per una informazione corretta e attendibile e la nostra struttura editoriale è messa a dura prova. Il nostro progetto, come tanti, sta in piedi solo con la raccolta pubblicitaria e senza altri aiuti di nessun genere.

La nostra struttura, i nostri professionisti, vengono pagati dagli investimenti pubblicitari dei nostri clienti. Sarà poco, ma vogliamo fare qualche cosa in più anche in un momento di crisi degli investimenti sulla nostra testata; non possiamo esimerci dall'essere partecipi; occorre, anche da parte nostra, dalla nostra piccola struttura editoriale, un gesto di solidarietà nei confronti di chi sta in prima linea, di chi combatte questo killer silenzioso a muso duro.

Per questi motivi, newsbiella.it elargirà per un periodo una parte dei proventi pubblicitari all'associazione Amici dell'Ospedale, con un gesto concreto che coinvolge anche chi crede in noi. Anche noi proviamo a fare qualche cosa.

Per maggiori informazioni clicca QUI