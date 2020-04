Dalla Regione 1500 mascherine per le Polizie Locali di 20 comuni biellesi FOTO

Sono state recapitate in mattinata e proseguiranno per tutto il giorno le consegne delle 1500 mascherine alle Polizie Locali dei 20 comuni biellesi che ne hanno fatto richiesta. Anche questa volta, come nel caso dei dipendenti comunali, i dispositivi sono stati distribuiti alle amministrazioni comunali dai volontari del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile. Le mascherine, anche in questo caso, sono state acquistate dalla Regione Piemonte.

Ecco l'elenco dei comuni che le riceveranno: Biella, Cossato, Dorzano, Massazza, Masserano, Netro, Tollegno, Andorno, Campiglia, Cavaglià, Lessona, Occhieppo Superiore, Salussola, Sandigliano, Gaglianico, Candelo, Occhieppo Inferiore, Valdilana, Vigliano e Viverone.