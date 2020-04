Coronavirus, stato di mobilitazione di tutto il personale socio sanitario regionale

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delle organizzazioni sindacali FP CGIL – CISL FP – UIL FPL. "Le scriventi Segreterie Regionali, facendosi interpreti del disagio in cui versa il personale del Servizio Sanitario Regionale nella gestione dell’Emergenza Covid-19, hanno in questi ultimi due mesi reiteratamente chiesto l’intervento della Regione Piemonte rispetto a una serie di criticità segnalate / denunciate. Non avendo ricevuto risposte esaurienti alle fondamentali questioni sottoposte, né tantomeno registrato interventi sostanziali ed efficacemente risolutivi da parte dei vertici regionali, le Segreterie Regionali di FP CGIL – CISL FP – UIL FPL si vedono costrette a comunicare lo stato di mobilitazione di tutto il personale del Servizio Sanitario Regionale.

Questi i temi irrisolti e non più posponibili, qui di seguito declinati:

 mancata sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori del SSR a causa della grave carenza di Dispositivi di Protezione Individuale quali mascherine - in alcuni casi palesemente non idonee -, camici, calzari etc;

 mancata effettuazione dei tamponi a tutto il personale sintomatico e asintomatico;  mancata previsione dei test sierologici a tutto il personale, anche al fine di poter garantire l’effettiva tutela INAIL alla generalità del personale contagiato, sintomatico e asintomatico;

 assunzione di personale da parte delle Aziende del SSR in numero largamente inferiore a quello dichiarato dall’Assessore alla Sanità e pertanto a tutt'oggi gravemente insufficiente;

 mancata attivazione del comitato regionale così come indicato dal “Protocollo per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19” sottoscritto il 23 marzo 2020 dalle Parti Sociali, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti;

 difforme interpretazione giuridica/gestionale delle USCA – da parte dell’Unità di Crisi - rispetto a quanto emanato dagli Assessori Caucino-Icardi nel merito.

Pertanto, in assenza di risposte immediate e risolutive a quanto sopra esposto, le scriventi Segreterie Regionali avvieranno la mobilitazione di tutto il personale del Servizio Sanitario Regionale".