Coronavirus, controlli dei Carabinieri di Andorno nelle seconde case della Valle Cervo

Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Stazione di Andorno Micca hanno svolto un mirato servizio di controllo sulle “seconde case”. Il servizio si è svolto su due giorni, principalmente in alta Valle Cervo, dove i militari a piedi hanno verificato, anche su percorsi di montagna, che le abitazioni non fossero occupate da proprietari residenti per la maggior parte del tempo altrove.

Il controllo ha avuto un esito negativo, nessuna situazione particolare è stata rilevata dai Carabinieri, che tuttavia hanno ritenuto doveroso verificare che non ci fosse stato qualche nuovo arrivo dopo le festività di Pasqua.