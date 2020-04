Coronavirus, Cerino Zegna: "Tamponi? Ad oggi fatti solo a 27 su circa 200 nostri operatori"

A ben oltre un mese dall'emergenza Coronavirus nelle Rsa Cerino Zegna sono stati eseguiti solo 27 tamponi sui circa 200 dipendenti. In pratica poco più del 10 per cento. Un numero sicuramente irrisorio che apre il dibattito sulla bufera in atto su tutte le case di riposo biellesi e piemontesi. "In questi giorni di continua -scrive la nota stampa del Cerino Zegna- emergenza sanitaria la Fondazione Cerino Zegna ci tiene a dare con la massima trasparenza le informazioni aggiornate sulle proprie strutture. Come già precisato nelle scorse settimane sono state adottate tutte le misure di sicurezza all’indomani della messa in vigore delle disposizioni regionali e nazionali con la chiusura immediata delle strutture a parenti e visitatori, la dotazione a tutti i dipendenti dei DPI (sia di livello 1 che di livello 2 a seconda dei reparti), la chiusura dei centri diurni e di tutte le attività che comportavano eventuali rapporti con l’esterno.

Nonostante tutte queste precauzioni nella struttura di Lessona prima e nella sede di Occhieppo successivamente abbiamo dovuto affrontare una situazione di emergenza sanitaria che non ha precedenti e a cui nessuno era umanamente preparato. Senza esitare ai primi sintomi del virus ci siamo messi in contatto con l’unità di crisi dell’ASL di Biella per richiedere tutto il supporto necessario. Al Cerino Zegna ad oggi ci sono 123 utenti più 4 ospiti ricoverati in ospedale. Dal 1° marzo ad oggi ci sono stati 16 decessi di cui 6 covid positivi mentre gli altri per morte naturale a cui si aggiungono 11 decessi di ospiti ricoverati in ospedale di cui non si conosce la causa di morte. I tamponi sono stati effettuati solo agli ospiti che presentavano sintomi.

Ad oggi ci sono 23 utenti positivi che sono ricoverati in reparto con livello 2 di protezione (il livello massimo secondo le disposizioni) ma per nostra precauzione anche gli utenti risultati negativi sono stati separati dagli altri e vengono mantenuti con lo stesso livello di protezione. Restiamo in attesa della valutazione (tampone) sui dipendenti richiesta dopo comunicazione Analisi del Rischio a cura Medico Competente alla Unità di Crisi ASL BI SISP. Alla residenza Maria Grazia di Lessona abbiamo 36 utenti. Dal 1° marzo al 17 aprile ci sono stati 23 decessi di cui 6 covid positivi a cui si aggiunge 1 decesso in ospedale per cause sconosciute. Ad oggi ci sono 10 utenti positivi che sono ricoverati in isolamento con livello 2 di protezione. In data 17 aprile l’Unità di crisi che fa capo all’ASL BI ha effettuato 27 tamponi per la valutazione sui dipendenti richiesta dopo comunicazione Analisi del Rischio a cura Medico Competente alla Unità di Crisi ASL BI SISP stessa.

Nella struttura di Mongrando ad oggi non si registra nessun caso sospetto. Fin dall’inizio di questa emergenza sanitaria tutti gli operatori sanitari degli ospedali sono stati portati ad esempio e diventati giustamente inaspettati protagonisti per il loro operato in prima linea contro l’emergenza coronavirus nelle corsie degli ospedali: riteniamo che OSS ed infermieri delle RSA siano da considerare alla pari del personale ospedaliero ed anche il loro operato di queste ultime settimane sia sicuramente encomiabile . Ci rincuora ulteriormente il riscontro dei familiari dei nostri ospiti, anche di quelli deceduti, che ci hanno fatto pervenire il loro sostegno e la loro approvazione sul nostro operato".

Ma il pensiero degli amministratori va anche all'assistenza domiciliare, un altro tema scottante sul quale discutere. "Ci auguriamo -conclude la nota del consiglio di amministrazione della Fondazione Cerino Zegna- che l’attenzione che le strutture RSA stanno avendo in questi ultimi giorni possa servire ad individuare eventuali errori nel caso ci siano stati, ma allo stesso tempo possa servire a ridare la giusta importanza che le strutture come la nostra hanno all’interno del sistema sociale e sanitario. Riteniamo che l’assistenza domiciliare a cui la Regione Piemonte vuole puntare a discapito delle quote sanitarie (contributi per le rette delle RSA) sia una proposta fattibile solo fino a quando l’autosufficienza della persona lo rende possibile,ma dopo? Per darvi un numero ad oggi dei 190 ospiti probabilmente solo una decina sarebbero in grado di ricevere un’assistenza domiciliare: e degli altri cosa si vorrebbe fare? Forse le politiche sociali nei confronti degli anziani devono essere rivalutate con maggior attenzione negli anni futuri".