Coronavirus, arrivate a Biella mascherine da Weihai

Nella tarda mattinata di oggi sono state recapitate nella sede comunale di Palazzo Oropa le 10.000 mascherine giunte in dono da Weihai, città della provincia di Shandong (Cina) gemellata con Biella. I dispositivi sono stati consegnati alla Protezione civile. La giunta, riunita nel pomeriggio di oggi, valutato il numero di mascherine in possesso, ha deciso di metterle a disposizione di tutta la cittadinanza, ora senza più alcun limite d’età: chi ha necessità di mascherine può farne richiesta telefonando al numero 015.8554511 (Protezione civile Città di Biella) e seguire le indicazioni degli operatori per ritiro o eventuale consegna al proprio domicilio.

Il sindaco Claudio Corradino ringrazia pubblicamente la città di Weihai per la donazione: “Ringrazio di cuore la città di Weihai, gemellata con Biella, che oggi ci ha recapitato le 10.000 mascherine annunciate. Ora abbiamo un numero sufficiente di mascherine per distribuirle alla popolazione biellese in modo più esteso. Non potremo andare buca per buca, chiedo un po’ di pazienza, ma è possibile rivolgersi alla Protezione civile per farne richiesta. I nostri volontari della Protezione civile vi forniranno tutte le indicazioni. Vi ricordo però che la mascherina non è un lasciapassare per andare in giro liberamente, rispettiamo tutte le indicazioni delle ordinanze”. Sempre nella giornata di oggi è giunta da un privato una seconda donazione: l’azienda Riparazione Supersonica (via Italia, 53) ha rifornito la Polizia locale con 100 mascherine di tipo chirurgico.