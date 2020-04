Coronavirus, al Santuario di San Giovanni soggiorni per pazienti guariti e in convalescenza

Il Santuario di San Giovanni d’Andorno si prepara ad accogliere i pazienti guariti dal coronavirus. La nuova gestione dell’albergo-ristorante, situato proprio all’interno del complesso di Campiglia Cervo, propone soggiorni dedicati alla convalescenza lontano da stress e in luogo sicuro e isolato dal resto del mondo per riprendersi in forze.

“In merito alla situazione sanitaria creatasi, viene messa a disposizione la struttura ricettiva di San Giovanni d'Andorno al fine di offrire a persone, enti ed associazioni soggiorni propedeutici ad una idonea convalescenza nell'incontaminata cornice immersa nel verde, nella tranquillità e con l'aria pura dei mille metri nelle alpi biellesi – spiega il presidente dell’Opera Pia Laicale San Giovanni d’Andorno Pier Luigi Touscoz - La struttura con varie tipologie di camere offre il servizio di ristorazione con l'ospitalità che rappresenta uno dei valori fondanti della nostra attività. Il soggiorno è rivolto a tutte quelle persone che, colpite dal virus, risultano negative al secondo tampone, o a chi desidera passare un periodo di pace e tranquillità in un contesto naturalistico bellissimo ed incontaminato. Proponiamo tariffe scontate a enti, gruppi e associazioni certi di poter nel nostro piccolo contribuire per un ritorno alla normalità”.