Coronavirus, 200 mascherine per i cittadini di Caprile. Sindaco: “Consegnati anche i primi buoni spesa”

Buone notizie per i cittadini di Caprile. La scorsa settimana sono state distribuite 200 mascherine. “Una per abitante – precisa il sindaco Stefano Ferrian – Per i buoni spesa, invece, non si è registrata una grande richiesta. Ne sono stati emessi un paio dal valore di 10 e 20 euro e, in questi giorni, mi sono recato a consegnarli alle famiglie residenti in paese, che ne hanno fatto domanda”.