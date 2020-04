Calcio diventa virtuale: Come ‘vivere’ l'allenamento insieme al Città di Cossato

Se non si può scendere sul rettangolo da gioco, allora lascia che il calcio venga direttamente da te. Il Città di Cossato, in collaborazione con il Settore Tecnico della FIGC, organizza per domani, martedì 21 aprile, dalle 18, un incontro online sulla piattaforma Zoom. “L'evento è gratuito ed è dedicato ai giocatori, allenatori e genitori della nostra società e non solo – spiegano i dirigenti - L'incontro virtuale s'intitola “Come ‘vivere’ l'allenamento”. Consigli e suggerimenti per giocatori, allenatori e genitori, per vivere al meglio l'esperienza sportiva. Imparare, migliorare con impegno e divertimento”.

I relatori saranno mister Marco Fasana, tecnico Uefa B, responsabile del Centro Tecnico Federale Figc ed allenatore del Città di Cossato, e Alberto Casazza, tecnico Uefa B e direttore tecnico del Città di Cossato. Per partecipare è necessario iscriversi via WhatsApp al numero 3346267701, scrivendo semplicemente il nome. 10/15 minuti dall'inizio dell'evento, via WhatsApp, verrà inviato il link per collegarsi all'incontro sulla piattaforma Zoom.