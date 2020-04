Buoni spesa, a Biella parte la seconda tranche

Da oggi è possibile presentare le istanze per i Bonus spesa seconda tranche presentando il modulo di auto-certificazione pubblicato sul portale della Città di Biella all’indirizzo Internet www.comune.biella.it. Nella prima fase hanno avuto accesso al bonus un totale di 671 nuclei familiari per 4.414 buoni distribuiti. La somma attualmente impegnata dal Comune è di 110.350 euro.

"Ricordiamo - spiega l'amministrazione comunale - che hanno diritto al bonus coloro che negli ultimi due mesi hanno vissuto una situazione economica e lavorativa mutata per via del diffondersi del coronavirus. Ricordiamo, inoltre, che i nuclei non in carico al servizio sociale devono chiamare la Protezione Civile ai numeri dedicati 015-8554 527 /530, dove due operatori ivi preposti (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13) provvederanno a registrare la richiesta".