Biella, festa sarda virtuale con Su Nuraghe in poesia

Sarà virtuale l’edizione 2020 di "Sa Die de sa Sardigna", festa del Popolo sardo in calendario a Biella, martedì 28 aprile, alle ore 21:00. Appuntamento con il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata - In collegamento Skype verranno presentate anche due poesie di Nicola Loi di Ortueri (Nuoro): Sa timoria/La paura e No timas/Non temere.

Stato di oscuramento, il timore - questo l'etimo - reale e figurato. Stato di sospensione, quasi di cadere, questa la paura: cadere, precipitare nell'abisso senza tempo. Ci si fa forti nel confortare, nel credere che il nostro dare aiuto sia di giovamento all'altro: quell'altro che è la nostra altra metà, l'altra faccia, oscura e luminosa ad un tempo, della nostra medaglia, che scorgiamo in quell'altra, che con noi cammina. Insieme - umpare – attendiamo alla luce; la luce che noi portiamo come stendardo contro il buio, quel buio che è paura dell'oscuro e del sentirsi soli in esso. Dice il Poeta: “Cando impitas s'arma cun s'iscudu, … nde li pesas... una muraglia”.

La barriera, lo scudo contro il timore, il timore che uccide, che affretta alla morte, all'eterno buio; contro la paura che ci fa tremare e ci rende vulnerabili e miseri. Ma con noi nasce anche la luce, che risplende sulle nostre strade. La notte della paura, dell'oscurità si sconfigge tenendo in cuore la natura festante di colori o muta sotto la neve; tenendo in cuore il mare mai immoto, l'alba che fuga il buio. La Bellezza: ed ecco la Madre, la Sardegna.

Quando il ritmo tondo scuote il silenzio pesante dei nostri piedi, in quell'istante magico che la poesia apre, eccola la Sardegna - sa Sardigna amada - che sboccia nei nostri cuori in attesa. Nei nostri cuori: perché siamo noi che dobbiamo lottare, che non dobbiamo cedere; è in noi che questa nuova alba sperata si accende: “Pensa a cando arveschet su manzanu”... Perché il mattino torna, e noi saremo lì!