De Mori, le colombe e i torcetti che piacciono ai campioni di musica e sport

Anche i campioni della musica e dello sport mangiano i prodotti De Mori.

In particolare, nel week end pasquale, le colombe ed i torcetti De Mori sono stati protagonisti sui profili Instagram di quattro personaggi famosi di livello nazionale ed internazionale. Si tratta di Mario Fargetta, disc jockey, produttore discografico e regista radiofonico italiano, specializzato in musica house e dance. Dusan Vlahovic, attaccante serbo di Serie A della Fiorentina. Achille Polonara, cestista italiano da tanti anni nella massima serie con le maglie di Teramo, Varese, Reggio Emilia e Sassari, con 47 presenze in Nazionale, e che ora gioca in Spagna nel Saski Bastonia di Vitoria nei Paesi Baschi. E Niccolò De Vico, per 8 anni giocatore di Pallacanestro Biella, di cui è stato anche capitano, ed ora in forza in Serie A nella Vanoli Cremona allenata dal coach della Nazionale Meo Sacchetti.

Un gran biglietto da visita per un'azienda specializzata nella realizzazione di prodotti da forno dolci e salati, che lavora soprattutto per il territorio, e con la mission di portare il prodotto tipico biellese di eccellenza nel mondo.

"Noi lavoriamo con il sistema tradizionale di una volta, in prevalenza manuale e con selezione di materie prime eccellenti. - dice Simone De Mori - Noi lavoriamo bene su tutto il territorio nazionale, e, negli ultimi 3-4 anni, stiamo crescendo molto su Inghilterra, Francia Svizzera, e Stati Uniti".

Il mastro panettiere e pasticcere Simone De Mori esprime la sua soddisfazione: "Vedere sui social che questi personaggi famosi hanno scelto il nostro prodotto mi fa molto piacere: anzitutto è una gioia personale dopo 25 anni che faccio questo mestiere e lo faccio con passione, che per me è fondamentale. Inoltre è importante per il territorio, perchè questa scelta significa che qualcosa di buono lo stiamo seminando, e lo continueremo a seminare".