Cavi che sfiammano a Curino e Brusnengo, doppio intervento dei Vigili del Fuoco nella notte

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco nella notte per dei cavi dell'Enel che sfiammavano. Il primo si è svolto a Curino, in frazione San Nicolao, mentre il secondo in via Forte a Brusnengo. A lanciare l'allarme, in entrambi i casi, sono stati i residenti della zona, in apprensione vedendo le scintille provenire dall'impianto. Sia a Curino che a Brusnengo, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'impianto in attesa dei tecnici dell'azienda, che hanno poi provveduto a sistemare il guasto.