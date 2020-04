Webinar Uncem, grande successo per gli incontri quotidiani di confronto sul futuro dei territori

È stata una settimana densa di appuntamenti. I webinar Uncem, promossi tutti i pomeriggi, ogni giorno, hanno riscosso grande successo. Mille partecipanti in totale negli ultimi dieci giorni. Nell'ultima settimana, l'incontro con il Commissario per la ricostruzione post-terremoto Giovanni Legnini, il 5G e il digital divide, la presentazione del libro "Riabitare l'Italia", le cooperative di comunità per il nostro futuro. Temi diversi, tanti protagonisti, un solo filo rosso: affrontare come territori la crisi che stiamo vivendo e soprattutto l'uscita dall'emergenza, riposizionando opportunità, sfide, comune destino e impegno.

Forze in gioco diverse - Amministratori locali, imprenditori, docenti universitari, terzo settore, donne e uomini impegnati in datoriali e sindacati, studenti, dirigenti e funzionari della PA - si uniscono per un dialogo che Uncem ha da sempre costruito e che è importantissimo oggi. "Fondamentale e pieno di idee, proposte, unità di intenti, azione e riflessione", precisa Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem. E dunque si prosegue. Fino al 5 maggio (e oltre) il calendario è fitto, quotidiano. Tutti i pomeriggi.