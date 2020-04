Viaggio virtuale nel Giardino Botanico di Oropa, la prima puntata alla scoperta delle "pulsatille" VIDEO

È primavera inoltrata ed è tempo di fioriture, colori e profumi: la natura non si ferma nemmeno di fronte all'emergenza, ma continua il suo corso in tutto il suo splendore.

Per farvi ammirare le bellezze che il nostro territorio offre nonostante l'obbligo di restare a casa, ci siamo connessi con il Giardino Botanico di Oropa: ecco la prima puntata del viaggio virtuale nell'oasi protetta, alla scoperta delle "pulsatille" insieme al direttore Fabrizio Bottelli.