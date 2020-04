Festa sarda on-line a Biella in “Limba mama”

Martedì 28 aprile, in Sardegna è la festa del Popolo sardo “Sa Die de sa Sardigna”. A Biella verrà celebrata on-line alle ore 21:00, in collegamento Skype con il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina) - Edizione speciale del laboratorio linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant” - Verrà presentata la poesia “Fadu malu/Brutto destino”, di Nicola Loi di Ortueri (Nuoro). Scritta “in Limba de mesania” (Lingua di mezzo) in uso nel Mandrolisai - attualissimi versi in cui il Poeta ci invita a riflettere sul difficile momento che stiamo vivendo. È fatale: si nasce, si invecchia, si muore.

E, fin qui, tutto secondo natura - che, si sa, è ben più forte di noi. Ma, quello che natura non è (umano?) è che, chi resta, chi recita la sua parte di vita, non sappia accettare il carico della memoria: carico che a tutti compete. Riflettiamoci, ascoltiamo il Poeta che a questo ci invita. Durante la vita, oltre al ricordo, cosa c'è? Il vuoto, il buio...in cui il presente si dibatte, illuso da un futuro che non conosce... È proprio questo il punto: siamo intessuti di ricordi, che viviamo negli istanti del presente: io, mentre scrivo; voi, mentre leggete. Il futuro non sappiamo neppure se sia nelle mani di chissà quale dio...

Ma se, in questo presente di oggi, così tormentato e difficile da decifrare, abbiamo, almeno!, il senso di quanto stiamo perdendo - istante per istante, momento per momento -, lo dobbiamo, questo, a chi prima di noi ha lottato e patito e costruito. Eccolo il dovere del ricordo: ricordando chi ci ha fatti essere quelli che siamo, diamo serietà e spessore alla nostra stessa esistenza. Difficile accettare l'avvicendarsi di vita e di morte; ma, ancor più inaccettabile e difficile comprendere che, chi ha meritato, venga lasciato a se stesso, “anello debole della catena” - come ben dice il Poeta. E il Poeta manda amare lacrime e onore a chi ha saputo far crescere quella pianta che, oggi, non va dimenticata, perché, quella pianta, caduta e rinverdita, è la nostra vita: è il nostro futuro! Il cuore, anche se stilla amarezza, è, e deve essere, memoria.