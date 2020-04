Due caprioli a spasso nel centro della vicina Casale

C'è un video bellissimo che, attraverso Facebook, sta facendo il giro del web e racconta un mondo sottosopra. Un mondo in cui, a spasso per via Lanza, in centro a Casale Monferrato, non ci sono famigliole e amici che guardano le vetrine, ma due caprioli.

Che, nel deserto del lockdown (e pure incuranti di chi li riprende) si fermano a osservare una vetrina e anche loro si guardano attorno a lungo, prima di tornare in ambienti più consoni e sicuri. Un video che l'Associazione Naturalistica Piemontese ha commentato con la frase "La natura si sta riprendendo i suoi spazi".

Complici l'epidemia, il blocco delle attività e la forzata permanenza in casa di chi, quegli spazi, li aveva modellati a propria misura. Dopo il cinghialotto ripreso di notte (qualche mese fa) in una strada di Torino, anche questo video è diventato rapidamente virale, facendo il giro del web.