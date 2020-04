Coronavirus: lockdown confermato, "no" di Conte. Pella: "Mercoledì nuova riunione, spero ancora nel 27"

"Il fattore positivo è che finalmente in cabina di regia abbiamo parlato di manufatturiero". Così si è espresso Roberto Pella all'uscita dalla riunione durata ben tre ore e terminata solo alle 22,30 di ieri sera. Ancora un rimbalzo per le aperture delle fabbriche, si continua lo stop per il Made in Biella. In settimana era palpabile nell'aria uno spiraglio d'apertura per il 23 aprile ma nell'incontro a Roma sono emersi da una parte molta incertezza da parte del Premier Conte supportato dalla relazione tecnica del Ministero della Salute, dall'altra la forte spinta verso lo sblocco di Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e Roberto Pella, vice vicario Anci e sindaco biellese.

Tutto rinviato a mercoledì 22 aprile quando in agenda c'è una nuova riunione della cabina di regia. Ma l'ipotesi di riapertura rimane remota anche per l'allarme rosso in Piemonte e Lombardia sui contagi. Di certo si seguiranno linee guida nazionali, previo accordo con le parti sociali, che fissino le regole di carattere generale per la riapertura secondo fasi ben precise e graduali, lasciando autonomia alle Regioni per contemplare le singole specificità in ordine agli aspetti relativi ai dati geografici, economici e sociali.

Ma non si esclude a priori però, un'accelerazione, già da mercoledì prossimo, per l'apertura del manufatturiero il 27 aprile. Al più tardi rimane sempre il 4 maggio. Se verrà confermata quest'ultima data, le aziende del Made in Biella e di tutta Italia, avranno avuto uno stop di ben 40 giorni. "Insieme a Bonaccini continueremo la nostra battaglia per il 27 aprile -prosegue Pella-. Non sarà facile perchè regna timore e preoccupazione per i l'elevato numero di pazienti positivi. Stamattina ho parlato con il presidente dell'Uib Carlo Piacenza, con il direttore Corcione e con il Prefetto Triolo per aggiornarli sulla situazione in modo che si possano muovere ulteriormente per le loro vie ufficiali".

Rimane quindi la speranza anche dettata da un ridimensionamento dei contagi e decessi di Coronavirus per il ritorno in fabbrica tra otto giorni. Oltre ad alcune filiere produttive maggiormente esposte alla concorrenza internazionale, per evitare la sostituzione di tali quote di mercato a vantaggio dei competitor stranieri, in tale data si dovrebbero sbloccare anche i cantieri edili, in particolare quelli all’aperto.

Diverso è il discorso per il commercio e nello specifico bar e ristorazione dove i tempi di riapertura sembrano ancora lontani. Per questi settori serviranno modalità omogenee, concordate e programmate, per una graduale riapertura degli esercizi. Così come emerge una necessità sempre più forte di programmare per le modalità e i tempi di riapertura delle attività turistiche. Infine, è necessario prevedere misure efficaci di sostegno allo smart working.

"Se lo smart working dovrà accompagnarci per un lungo periodo -conclude Roberto Pella- sarà bene che il Governo inizi a pensare non solo alle città ma anche ai piccoli comuni, dove ad oggi non abbiamo connessioni che garantiscano la piena fruibilità del servizio internet e telefonico. Ho evidenziato al Governo la necessità di colmare il divario digitale in queste zone sia come copertura telefonica che di rete internet".