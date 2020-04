Coronavirus, anche a Piedicavallo consegnate mascherine per tutti i cittadini

Distribuzione di mascherine anche a Piedicavallo. A darne comunicazione il sindaco Carlo Rosazza Prin: “Settimana scorsa ne sono arrivate 180 in Municipio e consegnate ad ogni residente in paese. Sono dispositivi che si possono riutilizzare. Quelle avanzate serviranno per le emergenze. Inoltre, altre 30 sono state donate dalla Protezione civile per chi lavora negli uffici comunali e ne ha stretta necessità. Stiamo valutando se eseguire una nuova ordinazione nei prossimi giorni”. E sui buoni spesa? “Tre domande sono state distribuite prima di Pasqua”.