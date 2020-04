Coronavirus, a Pray pace fatta tra il sindaco Passuello e i cittadini: “Dopo lo sfogo, gente ha capito: ora c’è più responsabilità”

Dopo il duro sfogo delle scorse settimane riguardo i troppi spostamenti in paese (clicca qui), è pace fatta tra i cittadini di Pray e il sindaco Gian Matteo Passuello. “La situazione è migliorata – sottolinea il sindaco – Le persone hanno assunto maggior consapevolezza del rischio: forse, le notizie di famiglie chiuse in casa per quarantena o dei decessi avvenuti in paese hanno portato i più ad acquisire senso di responsabilità. Certo, ci sono ancora alcuni che continuano a girare senza motivo ma sono stati sanzionati prontamente dalle forze dell’ordine”.

Buone notizie anche sul fronte mascherine. “Grazie all’azione sinergica di Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale e Comune di Valdilana, sono arrivate a Pray 3mila dispositivi di protezione individuale – spiega Passuello – che sono stati distribuiti nella buca delle lettere di ogni singolo abitante in paese, insieme alla dovute indicazioni per il corretto utilizzo e riutilizzo. Quelle avanzate resteranno di scorta”. E sull’obbligo di utilizzarle fuori casa in tutto il Piemonte, il primo cittadino precisa: “Qui, si era già disposto di indossarle quando si usciva in paese. Ora vedo che anche la Regione conferma quello che avevamo previsto settimane fa”.

Sui buoni spesa, sono 55 le richieste pervenute in Comune da tutte quelle famiglie colpite duramente dall’emergenza coronavirus. “Daremo priorità a chi ha subito riduzioni di entrate – afferma il consigliere comunale con delega agli affari generali Marcella Fina – Abbiamo dovuto rimodulare l’importo dei buoni spesa perché abbiamo ricevuto molte richieste. Speriamo che arrivino alcune integrazioni dal Governo”.