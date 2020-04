Candelo, Belossi e Ceria: “Bene posticipo Tarip ma in consiglio non si vuole discutere di emergenza coronavirus”

“Nell'ultimo consiglio comunale di Candelo, il primo in videoconferenza a causa del coronavirus, nonché il primo del 2020 dopo ben 4 mesi, non c'è stato alcun punto all'ordine del giorno riferito all'emergenza in corso. Per noi ciò era auspicabile per un confronto proficuo e collaborativo come sempre chiesto da questo gruppo consiliare. Abbiamo però assistito ‘fuori sacco’ ad una comunicazione del sindaco che è stata una relazione su quanto fatto sin qui”. Ad affermarlo, in una nota stampa, i consiglieri di minoranza di Candelo Città Possibile, Renzo Belossi e Fabrizio Ceria.

“Pur non avendo a disposizione un dibattito vero e proprio, non ci siamo fatti scrupolo, nell'interesse collettivo, di far presente al sindaco che sarebbe stato necessario e utile un confronto tra le parti, nel rispetto dei ruoli e responsabilità della maggioranza e delle minoranze, e non solo un confronto post-emergenza come proposto dalla maggioranza – proseguono - Inoltre, pur riconfermando il nostro spirito di collaborazione, servizio e unità nell'interesse dei candelesi che proseguirà, abbiamo fatto presente di come la gestione iniziale di questa situazione emergenziale sia partita a rilento e abbia preso il via solo dopo l'intervento continuo di richieste da parte delle minoranze. L'atteggiamento fin qui tenuto dalla maggioranza c'è sembrato surreale ed irrituale: si poteva, a parer nostro, inserire un punto di discussione senza doverne parlare in sordina. Riteniamo questa modalità un sintomo di chi sfugge dal confronto e vuole trattare il consiglio comunale come un luogo di semplice ratifica delle decisioni prese nelle ‘segrete’ stanze della giunta, oggi più che mai lontane dai candelesi”.

“Infine il nostro gruppo ha dato voto favorevole alla proposta di posticipare il pagamento della rata della Tassa rifiuti, la Tari, dal 30 aprile al 30 maggio. Questa misura – sottolineano - è un segnale verso i candelesi ed anche ciò che nella nostra lettera pubblica, inviata al sindaco in data 19 marzo 2020, avevamo chiesto. Siamo altresì convinti che questo è da ritenersi un primo passo non però esaustivo, in quanto è possibile che il differimento non sarà sufficiente ed è inoltre necessario, anche grazie alle misure di rimodulazione delle finanze locali decise dal governo con il decreto "Cura Italia", prevedere altri interventi di sollievo economico per i candelesi, per il commercio e le attività produttive presenti sul territorio”.