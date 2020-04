200 mucche da Camburzano a Brusnengo: ecco la transumanza nei giorni del coronavirus VIDEO

Nei giorni dell’emergenza coronavirus, non si affievoliscono le tradizioni del Biellese. Tra ieri sera e questa notte, una mandria formata da 200 mucche è partita da una cascina di Camburzano, ha attraversato la periferia di Biella fino a raggiungere il territorio di Brusnengo. Ad assistere alla transumanza, illuminata dal chiarore di luna, tantissimi biellesi che hanno immortalato il passaggio con foto e brevi filmati. A badare agli animali, oltre ai cani, una ventina di allevatori, tra cui molti giovani, accompagnati da auto e trattori. La colonna ha transitato in una via Oremo deserta e senza macchine in transito, a ridosso della rotonda per via Piacenza e davanti al distributore della Q8.