Imprese in lieve calo nel primo trimestre 2020: A Biella -0,86%

Il sistema imprenditoriale biellese e vercellese nel corso del primo trimestre del 2020 registra un tasso di crescita negativo, in misura sotto al punto percentuale e simile in entrambe le realtà. Il bilancio anagrafico delle imprese biellesi è, infatti, pari a -150 unità e quello delle imprese vercellesi è pari a -131 unità. Il risultato è il saldo delle 222 nuove iscrizioni e delle 372 cessazioni per Biella e delle 245 nuove iscrizioni e delle 376 cessazioni per Vercelli, al netto delle cancellazioni d'ufficio che nel periodo in esame non ha visto procedure in tal senso.

Il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese “cessate” si traduce, pertanto, in un tasso di crescita pari a -0,86% in provincia di Biella e pari a -0,82% in provincia di Vercelli, dati che, pur da leggere in numeri assoluti piuttosto bassi, riflettono percentuali analoghe alla media regionale (-0,82%) e a quella nazionale (-0,50%). Lo stock di imprese complessivamente registrate presso il Registro delle imprese al 31 marzo 2020 ammonta a 17.343 unità biellesi e a 15.859 unità vercellesi.

“I dati relativi al primo trimestre 2020 - commenta Alessandro Ciccioni, Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli - mostrano movimentazioni difficili da decifrare per i valori assoluti piuttosto bassi, considerando che i numeri di questa prima parte dell’anno risentono fortemente delle chiusure che vengono comunicate alla fine dell’anno antecedente. Le note restrizioni operanti da marzo a causa dell'emergenza Covid-19 e gli effetti conseguenti allo stato di eccezionalità in cui l'economia reale si sta muovendo, temo che appesantiranno negativamente il bilancio demografico delle imprese nel breve periodo. Per quanto ingente sia lo stanziamento messo a disposizione per imprese e lavoratori da parte del Governo, la crisi che ci aspetta nel prossimo futuro richiederà certamente misure che rendano ordinario lo snellimento della burocrazia, l’accesso al credito, l’incentivo a fare impresa. Si tratta di tematiche che, nell’ambito delle proprie competenze, il sistema camerale continuerà a perseguire nell’attività di sostegno delle aziende”.

BIELLA

Analizzando il tasso di variazione percentuale dello stock per settore, tutti i dati sono in negativo. I settori che più hanno risentito sono quelli del commercio (-1,77%) e dell’agricoltura (-1,36%), mentre tutti gli altri comparti economici presentano, al momento, un calo fisiologico inerente il periodo in esame, fortemente influenzato dalle chiusure di fine anno.

Il sistema delle imprese artigiane biellesi manifesta, nel corso del primo trimestre dell’anno, un contenuto calo (-0,6%), inferiore alla tendenza media regionale piemontese e nazionale. In lieve calo, sopra la media registrata, solo il comparto dei servizi (-1,0%) che in passato aveva mostrato maggiore vivacità.

Lo stock di imprese artigiane biellesi registrate al 31 marzo 2020 è pari a 4.970 unità.

VERCELLI

Analizzando il tasso di variazione percentuale dello stock per settore, per Vercelli le dinamiche generali sono in negativo. Come per la realtà biellese anche in provincia di Vercelli sono i comparti del commercio (-1,60%) e dell’agricoltura (-1,34%) a mostrare le tendenze meno incoraggianti. Anche il turismo soffre un calo superiore al punto percentuale (-1,11%).

Il sistema delle imprese artigiane della provincia di Vercelli manifesta, nel corso del primo trimestre 2020, una contenuta flessione (-0,6%), inferiore alla tendenza media regionale piemontese e nazionale. In lieve calo, sopra la media registrata, in relazione al peso in termini di numeri assoluti, solo il comparto dei servizi (-1,0%) che, analogamente a quanto rilevato per Biella, aveva mostrato nel 2019 una tendenza di crescita.

Lo stock di imprese artigiane della provincia di Vercelli registrate al 31 marzo 2020 è pari a 4.514 unità.