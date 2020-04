Camera di Commercio, nuovi appuntamenti con le Eccellenze in Digitale

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dal primo webinar tenutosi il 9 aprile u.s., proseguirà nelle prossime settimane il progetto "Eccellenze in Digitale", promosso da Unioncamere in collaborazione con Google e realizzato dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli, in sinergia con il PID - Punto Impresa Digitale camerale, per sostenere le imprese nel loro sviluppo delle competenze digitali.

In programma ci sono due nuovi seminari on line: il primo si intitola “Google My Business e local marketing”, si terrà giovedì 23 aprile dalle 9.30 alle 11 e l’appuntamento è finalizzato a illustrare la creazione della scheda Google My Business e l’importanza della comunicazione locale nei periodi di emergenza. Il secondo webinar si intitola “Digital retail marketing”, è previsto per mercoledì 29 aprile con lo stesso orario e si focalizzerà sulle azioni di promozione delle attività di retail.

Entrambi gli appuntamenti, come di consueto, sono gratuiti. Durante il seminario verranno fornite informazioni riguardo agli incontri individuali con il Tutor Digitale del Punto Impresa Digitale (PID) della CCIAA di Biella e Vercelli.

Tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione e di svolgimento dei webinar sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Biella e Vercelli www.bv.camcom.gov.it (sezione Digitalizzazione - Progetto Eccellenze in Digitale - Eccellenze in Digitale Anno 2020) www.bi.camcom.gov.it/Page/t06/view_html.

Si ricorda, inoltre, che da quest'anno è possibile seguire tutte le novità formative e promozionali nella pagina Facebook ufficiale Servizi Digitali Camera di Commercio Biella e Vercelli al seguente link:https://www.facebook.com/CameraOpenDigital.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il digital promoter del PID Punto Impresa Digitale, Nicolò Mora, scrivendo all’indirizzo e-mail pid@bv.camcom.it.