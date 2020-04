Versa 200 euro per Play Station e giochi ma la merce non arriva

Non basta il coronavirus a tenere impegnate sul territorio le forze dell’ordine. Proseguono, infatti, sul web più modi per ingannare il prossimo. Al termine delle attività d’indagine, è stato deferito un 20enne residente fuori regione per truffa ad danni di un cittadino biellese di 47 anni.

Quest’ultimo, secondo le testimonianze raccolte, avrebbe risposto ad un annuncio online acquistando una Play Station e alcuni giochi. Dopo il versamento di 200 euro, il venditore è sparito e la merce mai consegnata lasciando l’amaro in bocca al biellese che si è presentato dalle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.