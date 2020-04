Pauroso incidente in centro Biella, auto cappottata e donna trasportata in ospedale

È stata trasportata al Pronto Soccorso la donna al volante rimasta coinvolta poco fa in un incidente stradale autonomo in via Trieste, a Biella. Per cause ancora da accertare, l’auto si è cappottata occupando tutta la carreggiata. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo, gli agenti di Polizia e Polizia locale per i rilievi del caso. La conducente è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e portata all’ospedale. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.

Seguiranno aggiornamenti.