Occhieppo Superiore, Vigili del Fuoco entrano da finestra del terzo piano in soccorso di anziana caduta a terra

Pronto intervento dei Vigili del Fuoco a Occhieppo Superiore per una pensionata caduta all’interno della propria abitazione e impossibilitata a rialzarsi. Il fatto è accaduto oggi pomeriggio, poco dopo le 17.30. Sul posto sono scattate le consuete procedure legate all’emergenza coronavirus e, con l’utilizzo dell’autoscala, la squadra ha raggiunto il terzo piano del condominio: una volta forzata la finestra, i Vigili del Fuoco hanno trovato l’87enne riversa a terra. Quest'ultima è stata immediatamente affidata alle cure dei sanitari del 118 e, in seguito, trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito.