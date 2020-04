Nuccio: "La Banca Centrale Europea può e deve fare come in USA"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Nei giorni scorsi Paolo Ferrero, vicepresidente Sinistra Europea e Maurizio Acerbo Segretario Nazionale di Rifondazione Comunista in relazione alla emergenza Covid 19, hanno inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per chiedere il suo intervento come garante della Costituzione presso il Governo, per impedire la firma di accordi nefasti a livello Europeo che produrrebbero ricadute gravissime per l’economia e per i cittadini, MEF, EUROBOND, qualsiasi altra ipotesi di prestiti da restituire con interessi porterebbero alla catastrofe sociale.

Sinistra Europea e Rifondazione Comunista avanzano una proposta, fare come la Federal Riserve (Banca Centrale USA), finanziare interventi per il pubblico e il privato senza alcuna restituzione, lo sta facendo con la stampa di nuovi dollari arrivando in questa prima fase fino a 75 miliardi che verranno dati al Governo e altri 50 alle imprese, sono in previsione altri miliardi di investimenti. La Banca Centrale Europea può e deve fare come in USA, unica soluzione che impedisca la catastrofe del paese per il popolo. Le politiche liberiste dagli accordi di Maastricht, sottoscritti in Europa dai nostri politici di maggioranza e di opposizione hanno fatto pagare duramente alle classi lavoratrici con politiche sociali devastanti. Basta. Per sostenere la proposta è in corso una petizione a livello Europeo nella quale sono spiegate punto per punto le motivazioni della proposta. Il nostro paese non può sostenere altre scellerate scelte.