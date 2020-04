"Mi fido di te", piccoli prestiti solidali dall'associazione Delfino di Valdilana

L'organizzazione di volontariato Delfino di Valdilana mette in campo un'iniziativa che si propone di dare un aiuto concreto e rapido alle persone che si sono trovate improvvisamente in grave difficoltà economica per via delle misure di contenimento Coronavirus Covid19. Si tratta dell'erogazione di micro-prestiti di 250 o 500 euro che verranno dati "sulla fiducia", senza altro impegno che non sia quello di ripartire con il proprio lavoro appena sarà possibile. Per questo obiettivo, l'associazione ha stanziato un budget iniziale di 5mila euro.

"E' un intervento che, nel nostro piccolo, vuole dare una mano al territorio in questa situazione di particolare emergenza - spiega il presidente Ernesto Giardino -. Con questi micro-prestiti vorremmo dare una boccata di ossigeno a persone andate in affanno a seguito di chiusure di fabbriche e attività varie. Ci sono parecchie situazioni difficili che però dovrebbero risolversi in un futuro non troppo lontano. Noi cerchiamo di aiutare queste persone a tenere duro quel tanto che basta".

Nel concreto, chi ritiene che questo micro-prestito possa aiutarlo a superare il momento di stallo, può contattare il numero 335.708.4829. Verrà invitato a compilare un questionario per spiegare la situazione, dopo di che il consiglio direttivo dell'associazione si riserva di valutare se la richiesta è congrua rispetto agli obiettivi del progetto.