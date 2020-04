Gesti di solidarietà, confezionate e donate mascherine ai Vigili del Fuoco di Cossato

La solidarietà nei giorni di emergenza continua a mostrarsi nelle azioni più semplici. Come quella di due volonterose ragazze, Francesca Zini e Silvia Alberici, che hanno confezionato e donato ai Vigili del Fuoco di Cossato delle mascherine protettive a dimostrazione della riconoscenza verso chi ogni giorno lavora in prima linea rischiando la propria vita. Un gesto molto apprezzato dagli uomini del distaccamento volontario, che a loro volta ringraziano le due ragazze per il dono ricevuto.