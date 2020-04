Emergenza coronavirus e natura, la lettera del direttore del Giardino Botanico di Oropa

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del direttore del Giardino Botanico di Oropa, Fabrizio Bottelli: "Care Amiche e cari Amici,

il mese di aprile per noi del Giardino Botanico di Oropa è sempre un periodo particolare, tra il grande entusiasmo per la natura alpina che inizia la ripresa vegetativa ed il terrore di non riuscire a tenerle il passo. Quest’anno però è molto diverso e sono sicuro che non dimenticheremo mai di questa tragica primavera 2020 (anno bisesto, anno funesto, dicevano i nostri vecchi).

Guardando fuori dalla finestra, nella nostra condizione di reclusi, le piante ci ricordano che la vita continua ed io trovo in loro sempre tanti motivi diversi di ispirazione; anche se quelle che contempliamo sono semplicemente piante che abbiamo a portata di mano e non le sfuggenti, delicate, ma forti, alpine.

Queste ultime, le potremo vedere insieme tra un po’ di tempo e per il momento ci dovremo accontentare di quello che la virtualità ci può offrire: noi stessi dello staff del Giardino le possiamo frequentare per poco tempo e ad orari contingentati: ma questo non ci impedirà, quando possibile (e come già stiamo facendo da qualche giorno) di condividerne con voi le immagini, in una sorta di Giardino virtuale.

I nostri giardinieri lavorano da soli, per poche ore a settimana: neanche i volontari possono venire in aiuto ed anche a loro deve andare il nostro pensiero perché sappiamo che non poterci fare compagnia è una grande sofferenza. Devo dire che lo staff cura le collezioni come se si dovesse riaprire domani e sta facendo un ottimo lavoro in circostanze difficili, anche perché le conseguenze economiche di questa grande tragedia sono note a tutti e noi non ne siamo esenti.