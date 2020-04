Emergenza coronavirus, anche l'Anffas nel servizio del Tg1. Manavella: "Serve attenzione speciale"

Nei giorni scorsi una troupe del Tg1 ha fatto visita alla Comunità alloggio dell’Anffas a Biella, in centro città, per far emergere i pericoli legati al coronavirus in queste strutture speciali. Il servizio è andato in onda oggi, sabato 18 aprile, nell'edizione delle 13,30. Il giornalista Rai Massimo Mignanelli ha intervistato Ivo Manavella e Mara Scantamburlo, rispettivamente presidente della Cooperativa sociale integrazione biellese ed educatrice di Anffas.

“Abbiamo raccontato che questa ed altre strutture simili necessitano di un’attenzione speciale in ragione delle caratteristiche dei nostri ospiti - ha detto ai microfoni Manavella -. In pratica ho ripreso quanto dichiarato il presidente nazionale, Roberto Speziale, alcuni giorni fa. Non a caso in questa struttura abbiamo avuto di recente cinque casi di persone positive al virus, tra ospiti ed operatori. Non è facile convincere i nostri ragazzi ad usare sempre le mascherine né possiamo loro impedire di socializzare in queste strutture speciali, pensate, proprio, per far loro condurre una vita con relazioni di tipo familiare”.

“Regione Piemonte ed autorità sanitarie devono ascoltarci e provvedere con norme specifiche, altrimenti in questi luoghi rischiamo di creare vere e proprie bombe sanitarie difficilissime da gestire - conclude Manavella -. Sono sicuro che la risonanza mediatica di un servizio giornalistico quale quello realizzato dalla Rai, possa dare voce al nostro appello”.

Ecco il link per vedere il servizio completo: http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-37a05eef-13cc-4abd-a6f2-111fe85861a9-tg1.html.