Coronavirus, oggi si decide l'apertura del tessile. Pella: "Sono fiducioso per la prossima settimana"

Ore cruciali per capire la ripartenza delle fabbriche in Italia. Nel Biellese. Già in serata si potrebbe avere un risposta esaustiva sulla possibile riapertura delle aziende tessili, anche prima del 3 maggio, nello specifico la data potrebbe essere il 23 aprile. Il Premier Giuseppe Conte si riunisce, nel tardo pomeriggio, con la Cabina di Regia nella quale fanno parte il Presidente della Lombardia Fontana, il presidente della Sicilia Musumeci in rappresentanza delle Regioni a statuto speciale, Bonaccini come Presidente della conferenza delle Regioni, il Presidente Anci e Sindaco di Bari Decaro, il suo vice vicario Pella sindaco di Valdengo e Virginia Raggi di Roma, oltre al Presidente delle Province Italiane De Pascale Presidente Provincia di Ravenna, quello di Treviso Marcon e quello di Salerno Strainese, che in settimana ha acquisito pareri e notizie dalle parti sociali, dalle Regioni e enti locali.

La linea del Governo è procedere con la dovuta cautela perchè i contagi scendono con lentezza e si continuano a contare i morti. Ma si potrebbe prevedere una riapertura graduale. "Già in Cabina di Regia della settimana scorsa, dopo l'evidenza posta dal presidente della conferenza delle Regioni, Bonaccini per l'apertura dei comparti legati all'estero -commenta Roberto Pella- ho fatto presente al Premier, nel mio intervento, anche se non era inerente alla qualità di sindaco, che vivendo nel Biellese, terra del Tessile mondiale, le aziende rischiano di perdere ordini, di non rispettare le consegne e pagare penali. Per questi motivi sarebbe opportuno riaprire i cancelli delle fabbriche salvaguardando in maniera assoluta la sicurezza dei dipendenti. Bonaccini ha sollevato il problema e io ho sostenuto le sue giuste osservazioni in difesa del made in Biella".

Sempre tra poche ore, quindi, il Premier Conte dopo aver elaborato le linee guida, potrebbe inserire nuove aperture ai codici Ateco. "Spero che nella prossima settimana si riaprano le fabbriche -continua Pella- a patto che esistano le garanzie per tutti i lavoratori. Decisioni comunque supportate dall'Istituto Superiore della Sanità. In questi giorni mi sono confrontato con il Prefetto di Biella e con l'Unione Industriale Biellese e so che il documento di richiesta d'apertura delle aziende dell'Uib ha raggiunto il Ministero degli Interni. Sono fiducioso che già nella settimana entrante si sblocchi il nodo, grazie all'avvallo delle Regioni, anche se la decisione finale spetta al Governo". Insomma uno spiraglio di luce si intravvede dal 25 marzo giorno di chiusura totale ma è chiaro che non potrà esserci un'apertura totale ma solo a "ranghi ridotti" necessario a continuare la produzione, evadere gli ordini e non incorre nella "pandemia economica".

La sicurezza. Le piccole aziende dovranno avere sempre un medico di riferimento: per le più grandi dovrà essere interno mentre le altre dovranno fare riferimento alle Asl e per questo, il Ministero della Salute starebbe già predisponendo alcune linee guida. Un lavoro complicato e dispendioso ma necessario per la salvaguardia dei lavoratori. I medici dovranno infatti effettuare la valutazione di rischio di ogni lavoratore e essere a disposizione di dipendenti e società in caso di necessità. Oltre ai dispositivi obbligatori, tutti dovranno avere un medico di riferimento che monitori in maniera costante i lavoratori. Per chi manifesterà i sintomi da Covid dovrà infatti scattare il protocollo della messa in quarantena e l’effettuazione del tampone.

Il parere del sindacato. Alessandra Ranghetti, Uiltec Biella Vercelli. "Dal mio punto di vista penso che se il cuore aziendale debba riprendere a battere prima del 3 maggio, dovrà avvenire gradualmente e nella assoluta sicurezza: troppo spesso quando abbiamo parlato di sicurezza e miglioramenti nell’ambiente di lavoro, ci rispondevano che non era possibile perché ogni intervento era antieconomico. Da domani questa risposta non potrà più essere accettata. Credo che dopo il Covid-19 nessuno potrà più far finta di nulla per quanto riguarda l’osservanza delle condizioni lavorative. Nella giornata di giovedì è stato predisposto un protocollo per le imprese del settore Moda, di regole utili per la riapertura. Un grande passo in avanti nelle condivisioni di scelte tra le parti".