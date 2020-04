Coronavirus, la campagna "Dona a chi ti aiuta" ha raccolto ad oggi 8.700 euro

Sono 8.700 gli euro raccolti nella prima fase di “Dona a chi ti aiuta”, la campagna con cui anche il Comune di Biella ha deciso di dare la possibilità a chiunque voglia farlo di dare un contributo per la gestione dell’emergenza e degli interventi più urgenti legati al Coronavirus. E’ possibile versare sul conto corrente del Comune di Biella. IBAN: IT60Y0200822310000104156509. CAUSALE: Emergenza Coronavirus. INTESTATARIO: Comune di Biella.

Tutti gli euro versati e il loro utilizzo saranno RENDICONTATI PUBBLICAMENTE. Sarà nostro scrupolo allestire una SEZIONE DEDICATA, con tutti i dati nel rispetto della privacy dei donatori. I fondi sono utilizzati per il reperimento di mascherine per operatori e volontari, interventi d’urgenza a cui sarà chiamato il Comune e in supporto ad associazioni o enti operanti sul territorio per l’emergenza Coronavirus.