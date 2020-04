Allenarsi ai tempi del coronavirus, il benessere per un'attività sportiva funzionale VIDEO

Questa settimana benessere e tecnica di allenamento diventano un tutt’uno, completandosi. Il primo finalizzato a condizionare qualità come la flessibilità, la forza di stabilizzazione e la coordinazione motoria, la seconda improntata a stimolare forza dinamica e resistenza migliorerà la performance aerobica. In tal modo l’allenamento risulta indirizzato a migliorare la qualità dei movimenti nella vita quotidiana rendendolo così “Funzionale”. In definitiva le prime tre specifiche migliorano la qualità del movimento rendendolo “sicuro”, favorendo poi il successivo lavoro sulla forza dinamica e la resistenza. L’incremento della fase dedicata alla “resistenza” arriverà a soddisfare l’appassionato di Fitness più esigente, ma si dimostrerà altresì un buon lavoro di mantenimento per il Runner. Troverete come sempre tutte le sequenze appena descritte sul link che vi rimanda al video pubblicato sulla pagina Facebook Armonia in Equilibrio.

Parlando di tecniche di rilassamento, “Le 5 Mani del Buddha” si dimostrerà di indubbia efficacia. Capace di abbassare la frequenza delle onde celebrali e di indurre rilassamento, accompagna in alcuni casi verso uno stato di torpore che favorisce il sonno e un confortevole riposo. Per questi motivi è consigliato eseguirla in particolare sul finire della giornata. Si consiglia di praticare questa tecnica comodamente seduti, le mani devono essere morbide con le dita rilassate e devono appoggiarsi delicatamente fino a trasmettere una sensazione di calore. I gomiti rilasciati accompagnano il movimento: partendo con la mano sinistra alla nuca e la destra sulla sommità della testa (Chakra della Corona) si spostano in sequenza la mano destra alla fronte (Chakra del Terzo Occhio) mentre la sinistra si posizione alla sommità della testa. La terza posizione prevede le due mani appena sotto le tempie, alle guance e a seguire la mano destra alla gola (Chakra della Gola) e la sinistra sulla zona posteriore del collo. La sequenza termina con le due mani posizionate appena sotto le clavicole, appena sopra al seno.

Si noti che un movimento senza soste simula un vero e proprio massaggio che “porta verso il basso” che concretizza il fine vero e proprio di questa tecnica. Mantenete le posizioni per un tempo a piacere, soffermandovi su quelle posizioni dalle quali riceviamo maggior conforto. Ripetete le sequenze per tre volte. Per concludere mi soffermerei sulle emozioni ed in particolare di come gestire pensieri e atteggiamenti condizionati dalla paura e dall’ansia. Questa situazione ci induce a soffermarci sulle esperienze più intime, profonde, in molti casi inconsce, con le quali veniamo chiamati a misurarci più frequentemente. Ci troviamo a relazionarci meno con gli altri e, alleggeriti dagli “stimoli” esterni, ci confrontiamo maggiormente con noi stessi. Se questo da una parte può rappresentare un’opportunità, per contro il pericolo è che affiorino prevalentemente esperienze negative favorite dalla particolare emergenza in corso. Quello che potremmo fare abitualmente in questi casi è sforzarci di rivivere esperienze, momenti, situazioni in cui ci siamo sentiti particolarmente bene, ma non solo, anche sicuri.

Una vista incantevole in montagna, un paesaggio emozionante al lago, una situazione lavorativa o una situazione nella quale vi siete distinti per la vostra sicurezza. Più ne cercherete e più ne troverete! Potrebbe divenire anche un passatempo giornaliero. Riviverle e conservarne i benefici che sono in grado di trasmettervi. Questo avvicendarsi di emozioni è importante perché in questo periodo rischia di venire meno l’alternanza tra il bello e il brutto e, metaforicamente, tra la luce e il buio, il giorno e la notte, mentre noi viviamo di alternanza come bene ci insegna il Ritmo Circadiano. Quindi, portare il nostro pensiero verso la bellezza e la gioia come antidoto all’angoscia.

Armonia e Equilibrio quindi e sempre al centro della nostra attenzione. In particolar modo nelle tematiche proposte oggi, in termini di pensiero come di movimento; in termini di benessere. Buon fitness e buona salute a tutti.