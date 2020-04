A Verrone conclusa la prima distribuzione dei buoni spesa alimentari

Sul sito internet del Comune di Verrone è possibile scaricare il modulo per chiedere i buoni spesa di solidarietà alimentare, sono indicate le modalità di invio della richiesta e quelle di consegna, e gli esercizi dove si possono utilizzare. In materia, l'Amministrazione ha predisposto un bando che comprende molte fasce di reddito, come spiega il sindaco Cinzia Bossi: "Abbiamo previsto non solo le famiglie monoreddito, ma anche quelle con due redditi derivanti da lavoro dipendente, come in caso di due persone in cassa integrazione, e quelle con due redditi da lavoro autonomo perchè esistono. Ci siamo resi conto che queste sono situazioni di povertà temporanee che speriamo si risolvano con il risolversi della pandemia. Per questi voucher abbiamo avuto uno stanziamento statale di circa 6.600 euro, a cui abbiamo aggiunto 400 euro dal nostro bilancio per arrivare a 7.000 euro e potere avere una maggiore copertura".

Al momento a Verrone le richieste sono state 17, e già soddisfatte. "Insieme al vice sindaco Giordana Ceccato, - continua il primo cittadino - abbiamo distribuito i voucher a 17 nuclei famigliari per un totale di 55 persone e 2.500 euro di buoni spesa. Abbiamo dato 50 euro ai nuclei composti da 1 e 2 persone, 75 a quelli di tre , 100 a quelli di quattro, 120 a quelli di cinque, e 150 ad una famiglia con sei persone. Abbiamo voluto agevolare le persone che vivono da sole, che hanno comunque diverse spese e siamo molto soddisfatti. Questi voucher valgono per le prossime due settimane e, quindi, il 30 aprile, rifaremo il giro di queste famiglie".

Il Comune di Verrone ha previsto altre misure in aiuto delle famiglie. "Restituiremo le quote di marzo e aprile del servizio scuolabus, - afferma il sindaco - e, se la scuola non riprendesse, anche quelle di maggio. Stesso discorso per quanto riguarda il post scuola del venerdì pomeriggio. Inoltre, alla fine del 2020, manterremo il contributo alle famiglie per nascite, asilo nido e la frequenza a scuola. Diamo questi soldi in base ad una rendicontazione e chiediamo cifre minime di spesa: quest'anno stabiliremo cifre inferiori perchè i mesi di scuola sono stati meno, in modo da ricalcolare e garantire il contributo".

In materia di distribuzione di mascherine, a Verrone è stato scelto il criterio della necessita: "Abbiano acquistato 130 mascherine e ne abbiamo avute 150 dalla Protezione Civile, che non abbiamo dato a pioggia. - precisa Cinzia Bossi - Abbiamo deciso di dare precedenza agli anziani e coloro che presentano patologie, e abbiamo soddisfatto tutte le richieste".

Dall'inzio dell'emergenza, a Verrone si è creato un clima di grande solidarietà. "Abbiamo fatto due gruppi di WhatsApp con circa 320 contatti, grazie ai quali raggiungiamo quasi tutte famiglie di Verrrone, - dichiara il sindaco - alle quali mandiamo notizie e comunicazioni ufficiali. Con questi gruppi la gente ha sentito la nostra vicinanzna e una quindicina di persone si sono offerte volontarie per consegnare la spesa a domicilo, anche se non abbiamo ancora avuto richieste. Altri volontari stanno collaborando al servizio attivato dal vice sindaco Giordana Ceccato attraverso il gruppo della commissione biblioteca, grazie al quale, alla sera, i bambini possono ascoltare la lettura delle fiabe su Facebook. E altri volontari ancora si sono offerti per un servizio di telefono amico".

In questo clima, il Comune cerca di soddisfare le richieste ed i dubbi della cittadinanza. "Da questo punto di vista - aggiunge il primo cittadino - abbiamo una collaborazione piena, anche il sabato e la domenica, da parte del Luogotenente Franco dei Carabinieri di Candelo, soprattutto in materia di spostamenti, che è la domanda più frequente".

Il sindaco Cinzia Bossi ha parole di elogio per la sua cittadinanza: "La gente ha capito la situazione e ha reagito, come nel caso di un condominio di via Zumaglini che, all'ingresso, ha fatto l'albero di Pasqua per dare un senso di festa ad un Pasqua particolare. La nostra amministrazione sente la responsabilità di stare vicino alla gente e di guidarla, ma lo faccaimo molto volentieri. Noi sindaci non abbiamo più potere di ordinanza e ubbidiamo a quello che arriva dall'alto, ma l'importante è essere più sicuri possibile in quello che si dice e si fa".