A Gaglianico scarseggiano i fondi per i bisognosi, il gruppo di Pisani: "Consiglio comunale contribuisca"

In seguito alle dichiarazioni del sindaco Paolo Maggia in merito all'insufficienza della somma stanziata al comune per i buoni spesa, il gruppo di minoranza guidato dal consigliere Anna Pisani risponde presente. In una lettera inviata al primo cittadino, infatti, SiAmo Gaglianico propone a tutti gli amministratori un gesto tangibile di solidarietà e generosità a supporto dei cittadini in difficoltà economica. "Credo che in un periodo di eccezionalità e di grande difficoltà come questo - spiega Pisani - gli amministratori debbano dare in prima persona un segnale tangibile di supporto alla comunità. Chiediamo inoltre al sindaco di farsi promotore di azioni concrete a favore dei cittadini, seguendo l'esempio di altri sindaci virtuosi".

Di seguito la lettera integrale:

"Caro Sindaco,

mai dire mai... Il riferimento non è alla celebre canzone d'amore di Luciano Ligabue, bensì al fatto che per una volta sono perfettamente in sintonia con Lei... Con le Sue dichiarazioni rilasciate alla stampa circa i fondi da destinare agli aiuti per le famiglie bisognose. Sono d'accordo con Lei: 20.000 euro sono insufficienti!



Ciò detto, in virtù anche delle recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa dall'assessore con delega alla sanità Alma Memich, oggi più che mai serve compattezza e unità; occorre soprattutto fare fronte comune e lavorare gomito a gomito con il solo interesse di servire la propria comunità, il proprio Paese, nel rispetto dei propri ruoli.Dunque, interpretando anche gli auspici dell'assessore con la delega alla sanità, non avendo altri strumenti se non quelli della parola e della proposta, sono – di concerto con i colleghi consiglieri ZaninettiePegoraro – a proporLe una DONAZIONE al Comune di Gaglianico per fronteggiare l'emergenza da pandemia 'Covid –19'. Una donazione sottoscritta interamente dagli amministratori comunali che, nell'ordine, potrebbe vedere i Consiglieri comunali devolvere in prima battuta l'intera sommagenerata dai gettoni di presenza dei consigli comunali (dall’inizio del mandato elettorale ad oggi) e Assessori e Sindaco devolverel'intera somma degli emolumenti percepiti nel mese di marzo 2020.

Sebbene quasi certamente anche Lei e l'assessore Memic vi sarete già resi protagonisti di atti di generosità con donazioni e aiuti in generale, come chi Le scrive ha fatto in queste settimane, ecosì come avranno sicuramente fatto anche assessori e consiglieri di 'maggioranza', il fatto di assicurare maggiori risorse al Comune per meglio fronteggiare la criticità del momento e destinare aiuti concreti ai nostri concittadini meno fortunatipotrebbe trasformarsi in un gesto non solo di pragmatica generosità maanche e soprattutto in un’azione dalprofondo significato valorialeche nella storia recente dell'Ente non conosce precedenti e che sicuramente finirà con il diventarecontagiante...Ciò detto, sono altresì a rendermi disponibile con i colleghi Zaninettie Pegoraro – nel pieno rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano il periodo storico – ad intraprendere con spirito di servizio qualsivoglia attività di volontariato che il Comune abbia immaginato/attuato per i propri amministratori.

In ultima battuta, poiché altri Sindaci di comuni del biellese si sono resi protagonisti di attività autogestitea favore della comunità, quali una ‘linea amica’ per stabilire un legame con chi soffre la solitudine in questo periodo di reclusione forzata, oppure uno ‘sportello di ascolto’ con operatori specializzatiper chi è in situazione di fragilità, oppure ancora un servizio di ‘dog sitter’, con l’intento sia di limitarel’uscitadi casadelle persone anziane, maggiormente esposte al contagio, sia per dare loro e alle persone più fragili un aiutoconcreto, sono ad esortare il Sindaco di Gaglianico e l'assessore alla sanità Alma Memic (che proprio recentemente ha elencato alla stampa quanto di ordinario nell'ambito di una situazione emergenziale l'Ente ha in ogni casogarantito) di andare oltre l'ordinario! La sottoscritta, così comei colleghi consiglieri Zaninetti e Pegoraro acclamano coralmente: ‘presente!’ desiderosi di poter servire oggi più che mai Gaglianico".