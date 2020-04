Fare trading online conviene? Ecco cosa ne pensano gli esperti di Edilbroker.it

Il successo del trading online è indiscusso, ma è una forma d’investimento adatta solo ai più esperti? Servono capitali ingenti? E come si evitano le truffe?

Questi sono solo alcuni dei quesiti che chi s’interessa agli investimenti online si pone, cercando una risposta prima di cimentarsi in un’attività finanziaria e rischiare di perdere tutti i propri risparmi.

Per questo motivo, potrebbe risultare molto utile seguire le dritte sul trading online degli esperti di Edilbroker.it: sito specializzato nel settore, in costante aggiornamento per supportare al meglio i traders italiani.

Fare trading è sicuro?

Coloro che non si sono ancora lanciati nel mondo del trading, cioè degli investimenti tramite Web, tentano subito di sapere se è un’attività rischiosa.

Prima di tutto, ognuno è ben consapevole del fatto che le truffe nel settore non sono rare. Tuttavia, con le giuste accortezze, questo non sarà più un problema.

Gli esperti di edilbroker.it consigliano, innanzitutto, di iniziare scegliendo una piattaforma di trading online con cui accedere ai mercati finanziari e negoziare sui beni che appaiono più allettanti. Si tratta di una scelta fondamentale: un broker serio ed affidabile è la chiave per poter vivere un’esperienza di trading sicura e professionale.

Come si verifica il tutto? E’ molto semplice: basterà controllare che la piattaforma sia regolamentata da organi di controllo, il cui scopo è regolare l’andamento dei mercati, in modo tutto sia chiaro e trasparente e, soprattutto, tutelare l’interesse dei traders, cioè degli investitori.

Nel caso di investitori italiani o comunque europei, gli enti di riferimento sono la CySEC (cipriota) e la CONSOB (italiano).

Fare trading online con una piattaforma legalmente autorizzata ad operare non comporta alcun rischio? In questo caso, la risposta non può essere positiva. Iniziare a fare trading online implica una diretta esposizione ai rischi dei mercati finanziari, liquidi e volatili. Non a caso, il trader opera con lo scopo di ottenere profitti dalle oscillazioni di prezzo dei beni scelti.

Trading online: conviene?

Sono molti gli investitori che stanno optando per il trading online, mostrandosi restii alle tradizionali forme di investimento. Il motivo è semplice: si tratta di un’attività accessibile anche a piccoli investitori indipendenti che partono da zero.

Le migliori piattaforme di trading CFD sono semplici da utilizzare e gratuite, cioè non prevedono commissioni o costi di gestione per il proprio conto. Inoltre, i depositi minimi variano in base alle proprie possibilità: si può cominciare persino con soli 10 euro. Tuttavia, sarebbe meglio partire con una somma di circa 250 euro, in modo da poter gestire al meglio i propri investimenti nella fase iniziale.

I broker propongono strumenti finanziari derivati come i CFD per investire per diverse ragioni. La più interessante per i traders è che, con una corretta previsione di mercato, si avrà una duplice possibilità di rendimenti.

In termini semplici, i Contracts For Difference, con i quali si può speculare su un asset senza acquistarlo direttamente, consentono di trarre profitti dalle variazioni di valore dello stesso. Di conseguenza, un trader potrà investire sia al rialzo che al ribasso, senza doversi preoccupare eccessivamente dello scenario del mercato. In più, i migliori broker per agevolare i propri utenti, propongono una serie di strumenti di cui usufruire gratuitamente per studiare al meglio i trend di mercato e comprendere quale posizione risulterà più adatta alla situazione.

Ciò significa che non è possibile eliminare il rischio, ma studiando e servendosi delle funzioni adatte, sarà possibile arginare le eventuali perdite.

Trading online: cosa significa diversificare?

Una volta compresa l’importanza di una buona piattaforma di trading e cosa sono i CFD, è bene capire quali sono le strategie utili da poter applicare per non rischiare troppo.

Edilbroker.it pone l’accento sulla strategia della diversificazione: semplice ma efficace. Diversificare significa selezionare diversi assets su cui puntare, in modo che si possa equilibrare il proprio portafoglio.

Per esser più precisi, sarebbe opportuno non puntare più del 3% del proprio capitale in una singola operazione, così da limitare eventuali danni.

Trading online: conclusioni

Un principiante non deve eccessivamente preoccuparsi dei rischi legati al trading online, poiché esistono diversi espedienti per arginare eventuali perdite. Non bisogna sottovalutare la scelta della piattaforma e, per iniziare col piede giusto, è sempre opportuno elaborare un piano di trading congruo alle proprie possibilità.

Con impegno e costanza, anche i neofiti potranno avvicinarsi a tale attività e ottenere le soddisfazioni desiderate.