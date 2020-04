Poesia a Biella con la lingua del cuore: “Rispettu/Rispetto/Rësgoard”

Uso della lingua materna nella poesia, tra storia, cultura e cronaca del tempo presente - fatti del giorno, “de die in die” nei versi di Tore Spanu - testi in “Limba” per imparare a leggere e scrivere in sardo e in piemontese, anche per chi non è o non parla sardo o piemontese, ma conosce ed usa la lingua materna anche diversa dal sardo o dal piemontese - traduzione in piemontese letterario nella versione dij Brandé a cura di Sergi Girardin, di Caraglio (Cuneo), resa in Castigliano da Matteo Rebuffa, di Candelo - coordina Biagio Picciau.

Ogni poesia è illustrata da immagini di piante che crescono sul litorale di Alghero, realizzate da Davide Marras: corredate da nome scientifico, nome italiano e nome sardo delle singole piante raffigurate, per arricchire la conoscenza botanica delle piante che crescono sull’Isola.

Il cappello introduttivo a ciascuna poesia è già opera di Tore Spanu: è parte autentica della poesia stessa.

È poesia in una particolare lingua italiana, dalla quale traspare evidente l'impronta della lingua madre, sa limba mama. Tore Spanu, ed è giusto così, pensa in sardo, e in italiano traduce il suo sardo, quello radicato nella sua mente, ma prima ancora nella sua anima, nel suo cuore.

Nel suo dire affiorano, e restano - e sono la sua bellezza -, le a volte discordanti sequenze che di sardo profumano: altra sintassi e, a volte, un singolare uso della lingua italiana – autentico, privo di artifici voluti, spontaneo -, sempre trasmutata dae sa limba de su coro, che trascende nelle parole usate. È già poesia, come lo è, evidente dalla struttura metrica, la poesia, che subito inizia, e che completa i concetti annunziati in apertura; a volte dicendoli con parole altre e altrettanto poetiche.

E così è bello che debba restare questa affettuosa introduzione, che parla e dice assai e bene dell'Autore stesso.

Lingua del cuore, prima che della regola: e come tale va accettata, con rispetto.



Il rispetto rappresenta il punto saldo della nostra esistenza. Attraverso questo sonetto nasce un esempio, per primo ricordando che la razza umana è una sola e, se il mondo è così bello, lo è grazie alla diversità. Poi, come paradosso o metafora, si fa l'esempio del cibo alimento quotidiano, trattando bene tutti gli utensili di cui abbiamo bisogno, per poi gustare la sana cucina. Questo rapporto speciale di rispetto di cui non possiamo fare a meno dovrebbe essere tra tutte le razze del mondo senza distinzione alcuna.