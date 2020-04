Il trittico di Bernardino dei Conti a Biella, un esempio di conservazione condivisa

Secondo appuntamento in diretta mercoledì 22 aprile alle 15 sulle pagine Facebook di Generazioni e Luoghi, del Museo del Territorio Biellese e sulla pagina Eventi e Manifestazioni del Comune di Biella. Dopo la diretta di giovedì 16 aprile, dedicata al comodato tra il Museo del Territorio Biellese e la famiglia Alberti La Marmora, come primo esempio di “conservazione condivisa”, mercoledì 22 si parlerà dei due ritratti equestri della collezione La Marmora da alcuni anni esposti in collezioni pubbliche come altre esperienze di “conservazione condivisa”.

A partire da questi esempi verrà affrontato il potenziale di questa forma di condivisione della conservazione e della valorizzazione, come modalità di collaborazione tra pubblico e privato fino a formulare e a prendere in esame la possibilità di elaborare una procedura modello che ne permetta la replicazione.Gli oratori di questo secondo incontro sarannoLuca Dal Pozzolo, direttore dell’Osservatorio Culturale del Piemonte e Fondazione Fitzcarraldo, che avrà il ruolo di introdurre il tema, coordinare gli interventi e formulare le conclusioni.Per la Città di Biella sarà presente l’Assessore alla cultura Massimiliano Gaggino. Per la famiglia Alberti La Marmora ed il centro studi Generazioni e Luoghi Francesco Alberti La Marmora. Per il Consorzio Residenze Reali Sabaude Tomaso Ricardi di Netro.Interverranno inoltre Andrea De Marchi dell’Università di Firenze, e Vittorio Natale, storico dell’arte.

La “conservazione condivisa” nasce come metodo per unire le forze tra enti pubblici e privati. ll privato mette a disposizione di un ente un dipinto per alcuni anni: in alcuni casi, l’ente provvede al restauro ed il privato lascia l’opera in gestione perché sia esposta per un determinato tempo; in altri casi l’opera viene messa a disposizione del musei pubblici con il solo fine delle parti di creare le condizioni perché i dipinti vengano messi in valore in un luogo espositivo pubblico per essere fruite da un numero più alto possibile di visitatori.

Possedere opere d’arte antiche e importanti è una responsabilità: i compiti della conservazione e della valorizzazione non di rado comportano costi economici, organizzativi e logistici che un privato non sempre può affrontare nel modo adeguato.Il Museo del Territorio Biellese, la Reggia di Venaria e il Palazzo dei Principi di Masserano ospitano da alcuni anni opere della collezione La Marmora: i grandi ritratti equestri di Vittorio Amedeo II e del Principe Eugenio di Savoia e le ante del trittico de Conti.