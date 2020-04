Muzzano piange la scomparsa di Rosanna Forni

"Oggi la chiesetta di Margone ha suonato il segno del lutto al tuo passaggio, tu che te ne prendevi cura con tanto amore e dedizione. Amici e conoscenti si sono affacciati alle case di via Bertola per darti l'ultimo saluto e unirsi simbolicamente al dolore di Umberto e Patrizia. Si è comunità nei momenti di festa e in quelli di dolore. I segni della croce fatti al tuo passaggio e il suono della campana delle piccola chiesetta ci fanno stringere tutti insieme. Buon viaggio Rosanna".

Queste le parole che l'amministrazione comunale di Muzzano ha dedicato su Facebook a Rosanna Forni, collaboratrice della Pro Loco e di Oftal conosciuta e stimata in tutto il paese. Rosanna, che aveva 73 anni, lascia il marito Umberto e la figlia Patrizia.