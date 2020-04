Arrigo Moglia, illustre medico biellese, stroncato da coronavirus

Si è spento all'età di 73 anni dopo aver trascorso diversi giorni in terapia intensiva a causa del coronavirus. Il professor Arrigo Moglia, illustre medico biellese, è stato per anni ordinario di Neurologia e direttore del dipartimento di Fisiopatologia dell’istituto Mondino di Pavia.



Da poco tempo in pensione, Moglia è stato un punto di riferimento nella ricerca scientifica sia in città che a livello internazionale. Chiunque l'abbia conosciuto lo ricorda come una persona affabile e competente: una figura di riferimento per i colleghi, i pazienti e gli studenti.

La sua è stata una carriera importante, dapprima nel ruolo di contrattista universitario e poi in veste di assistente della clinica neurologica dell’Università. In seguito è diventato professore associato di Neurofisiopatologia, mantenendone l’incarico per circa 17. Infine, dal 2005 al 2010 è stato preside vicario della facoltà di Medicina. Il professor Arrigo Moglia lascia nel dolore la moglie e due figli.