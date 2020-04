Candelo per tutti sul consiglio comunale: "Pochi punti e nessuno sull'emergenza coronavirus"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Prima seduta del Consiglio Comunale del 2020 nei giorni scorsi, trascorsi ben 4 mesi dalla precedente. Prima seduta in videoconferenza, per decisione del Sindaco, goffo tentativo di applicare il distanziamento sociale, fallito in partenza dal momento che al tavolo della sala consigliare (locale di per sé ampio e sufficiente ad ospitare tutti i Consiglieri nel rispetto delle norme, solo a volersi) sedevano oltre al Sindaco, (questi senza uso di mascherina) anche il Segretario Comunale e il Consigliere Di Lanzo. Complici connessioni ballerine, la seduta è stata un’esperienza che ci si augura di non ripetere.

All’ODG pochi punti, nessuno riguardante l’emergenza sanitaria Covid-19 e di fronte alla proposta del nostro gruppo Consigliare di aprire un tavolo di confronto sull'emergenza covid-19 tra tutte le forze consiliari qui e ora, esperienziato già in altri comuni Biellesi, l’Amministrazione si è irrigidita ed ha risposto NO! … la stessa Amministrazione che a parole inflaziona il termine “collaborazione”, ma che nei fatti la rifiuta, incapace di accettare idee diverse dalle proprie. Noi crediamo che l’impegno congiunto dei gruppi consiliari, di fronte alla pandemia, pur senza rinunciare alla propria identità, sarebbe un valore aggiunto per Candelo.

Non accettazione e disprezzo del principio democratico sono alla base altresì del tentativo di non consentire, sempre nel corso della seduta di ieri, interventi e repliche dei consiglieri dopo la lettura della comunicazione riguardante le azioni intraprese dalla Giunta dall’inizio della pandemia ad oggi. Azioni che il nostro Gruppo ritiene insufficienti, di mero contorno, per nulla rivolte a contenere il contagio, ma soltanto ad arginarne alcune conseguenze. Fanno eccezione, dopo nostri numerosi solleciti, critiche anche aspre ed interpellanze, una prima distribuzione di mascherine e l’intensificarsi (così ci viene comunicato) dei controlli sul territorio da parte della Polizia Municipale. Una curiosità. Su 45 controlli effettuati, non è stata rilevata nessuna infrazione! Tre quindi i punti all’ODG (quattro, con quello relativo alla formalità dell’approvazione del verbale del precedente Consiglio).

I punti n. 2 e n. 3 riguardavano marginali modifiche al Piano Regolatore ed al Bilancio, il punto n. 4 atteneva al rinvio di un mese del pagamento della prima rata della TARI. Su questo punto, il nostro Gruppo ha chiesto che il Comune dia un segnale più concreto a famiglie, professionisti e commercianti, ovvero rinvii la prima rata quanto meno all’autunno. In cassa c’è denaro sufficiente a farvi fronte (recente la cessione milionaria della Casa di Riposo) e a Seab spa non ne verrebbe alcun danno, poiché, alla scadenza del 30 aprile, sarebbe il Comune ad anticipare l’importo. Ma la Giunta ha deciso: un mese e nulla più.

Concludiamo osservando che vecchie (presentate in autunno 2019!) quanto nuove nostre interpellanze e mozioni, su questioni importanti per la comunità, languono nei meandri della casa comunale, oggi sede di un gruppo di maggioranza lontano anni luce, per capacità, lungimiranza e rispetto, dagli Amministratori che in passato ne hanno percorso i corridoi, i quali, pur non condividendo sempre le idee altrui, si battevano affinché tutti avessero il diritto di poterle liberamente manifestare. Tanto dovevamo ai nostri elettori".