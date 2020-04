Nuove cubettature a Biella, martedì l'apertura del cantiere per il rifacimento di via Pietro Micca

Nel rispetto delle norme statali e regionali per le misure del contenimento del Covid-19, a partire dalla prossima settimana è prevista l’apertura in città di alcuni cantieri stradali. Oltre ai lavori già in corso nella carreggiata nord di via Lamarmora, la manutenzione delle cubettature è pronta a coinvolgere anche via Pietro Micca.

Per questo motivo la via Pietro Micca, nel tratto compreso tra piazza Lamarmora esclusa e via Arnulfo esclusa, sarà chiusa al traffico a partire dal prossimo martedì (21 aprile) e fino all’8 maggio. L’azienda Bonifacio Costruzioni effettuerà un ripristino della pavimentazione stradale. Verranno rimossi i cubetti in porfido, sarà rifatto il sottofondo e verranno posati i nuovi cubetti in sienite. Si tratta solo di una prima parte dell’intervento, dato che terminato questo lotto il cantiere si sposterà tra la via Arnulfo e via Don Minzoni. L’intervento vale complessivamente 190 mila euro.

“Dopo i lavori lungo via Lamarmora – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Davide Zappalà -, avviamo un intervento gemello per ridare dignità alle due principali arterie cittadine. Proseguiamo nell’uniformare le cubettature, con la sostituzione del porfido e l’introduzione della sienite. Questo tipo di intervento ci garantirà una maggiore resistenza nel tempo”.

Per quanto riguarda i cantieri stradali, lavori in programma nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì anche in via Santuario di Oropa (all’incrocio con la strada della Nera) dove sono in previsione dei lavori di scavo per la posa di infrastrutture telefoniche. Si procederà per tre giorni con senso unico alternato.