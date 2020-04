Sanificazione e cambio gomme, da Campagnolo tutti i servizi per la tua auto

Da più di 40 anni, Campagnolo è conosciuto sul territorio biellese per la sua capacità di offrire servizi legati all'auto e, più in generale, alla mobilità. Innovazione, visione e capacità di adattarsi alle esigenze della clientela ed alle necessità del momento, sono le caratteristiche della carrozzeria che ha saputo far emergere la riconoscibilità del proprio nome e della propria professionalità.

In questo periodo di emergenza, Campagnolo consiglia di ottimizzare le uscite venendo una sola volta presso la carrozzeria e prenotando i servizi di sanificazione e cambio pneumatici. In un'unica soluzione verranno sanificati gli interni, le bocchette di areazione, si procederà al lavaggio degli interni dell’ auto con prodotti con presidio medico-chirurgico e verranno cambiati gli pneumatici invernali con quelli estivi.

Per qualsiasi ulteriore informazione legata alle tempistiche e ai costi si consiglia di contattare i nostri uffici al numero WhatsApp 338 338 31 34 oppure al numero 015402303. Si invitano, tutti coloro che avessero bisogno del servizio di sanificazione e cambio gomme, a prenotare esclusivamente per telefono, per identificare la fascia oraria disponibile.